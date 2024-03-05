Влітку 2022 року Лассе завершив середню школу. Далі хлопець вирішив, що стане ІТ-спеціалістом. А коли навчання скасувало, Лассе вигадав новий план: він працюватиме на фрилансі й подорожуватиме. Своїми пригодами хлопець ділиться у блозі.

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Спершу батьки Лассе скептично ставилися до ідеї сина. Однак він зумів їх переконати. У першу мандрівку хлопець вирушив до Мюнхена. А тепер у мандрівничій скарбниці Лассе – 500 тисяч кілометрів. І зупинятися хлопець не планує.

Як облаштувати побут у потягах

Лассе подорожує потягами ICE Deutsche Bahn. Щодня він проїжджає близько тисячі кілометрів. У дорозі хлопець переважно працює. Він будує успішну кар'єру в ІТ. Лассе зауважує, що про приватність у потязі не мовиться. Однак плюси суттєво переважають над мінусами.

Приватності не існує, коли живеш у потязі. Але я маю багато свободи й можу щодня вирішувати, куди хочу поїхати – в Альпи, велике місто чи на море. Я абсолютно гнучкий,

– наголошує Лассе.

Принаймні раз на тиждень Лассо буває у Берліні, Мюнхені та Франкфурті. Часто хлопець ходить у короткі походи. Єдина умова – повернутися до відправлення вечірнього потяга.



Лассо вже не уявляє свого життя без мандрівок / Інстаграм Лассе Столлі

Все своє життя Лассо був змушений вмістити у 36-літровому рюкзаку. Найважливіші речі для Лассо –ноутбук і навушники з шумозаглушенням.

Столлі зауважує, що мандрівки йому обходяться приблизно у 10 тисяч євро на рік.