У Туреччині пропонують знести готелі на першій лінії до моря: що відбувається
Джерело:Hurriyet
Місцеві екоактивісти в Туреччині вимагають серйозних змін у туристичній сфері. Основну увагу вони приділяють пляжним готелям та прибережним закладам, які обмежують доступ громадськості до цих зон.
У Туреччині хочуть знести готелі на першій лінії моря
Основні причини невдоволення – сміттєзвалища через погане функціонування логістики готелів, знищення природи, зростання небезпеки захворювань та неспроможність міст Егейського та Середземного морів впоратися з напливом туристів. Тому професор Ільбер Ортайлі рішуче виступає за поступовий демонтаж і подальшу реконструкцію цих готелів.
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Місцеві жителі невдоволені, що на береговій лінії набудували високі готелі, які закривають вид, та приватизували пляжі.
У нашій країні готелі, розташовані в одному місці, є в'язницею, що закриває узбережжя, як, наприклад, у Белеку, Анталії, Фінікії та Егейському Бодрумі. А наявність рибних ферм у деяких місцях призводить до швидкого забруднення узбережжя. Особливо в Егейському морі. У майбутньому Туреччина не буде такою несвідомою, як сьогодні, і ці споруди будуть знесені. Але природа, яку вони знищують, не відновиться так швидко,
– висловилися в Туреччині.
Місцеві жителі хвилюються, що таке непродумане будівництво призведе до того, що "довкілля вичерпається, а клімат зміниться".
Чи є шляхи розв'язання цієї проблеми?
Стверджується, що проблему не можна вирішити шляхом збільшення кількості туристів. Доходів від туризму буде недостатньо для компенсації завданої шкоди. Отже, очікується, що мандрівники обиратимуть мальовничі курорти з незайманим повітрям і незайманими ландшафтами, що призведе до значного зниження популярності Туреччини.
У Туреччині хочуть знести готелі на першій лінії моря / Фото UnSplash
Місцеві жителі попереджають, що популярні туристичні місця можуть з часом перетворитися на пусті "міста-привиди".
Не можна будувати будівлі всюди. Зрозуміло, до якого забруднення призвело знищення соснового лісу у районі Белека на Сході Анталії, будівництво там полів для гольфу й огидних готелів, що загороджують берега. Про таке ж забруднення йдеться і в Західній Анталії,
– попереджають в статті.
Громадяни Туреччини висловили свою стурбованість швидким знищенням національних оливкових полів, лісів і сільської промисловості, які приносяться в жертву на користь звалищ і заводів, призначених для перероблення відходів туристів.
У світлі цієї гострої проблеми прозвучали заклики до уряду наслідувати успішний підхід Іспанії. В Іспанії готелі були стратегічно перенесені ближче до міських районів, дозволяючи узбережжю залишатися незайманим і доступним для всіх жителів громади.До слова, приватні пляжі в італійському регіоні Апулія запровадили нову політику, яка забороняє відвідувачам приносити з собою їжу. Мета цього заходу – стимулювати відпочивальників фінансово підтримувати місцеві пляжні бари.