Основные причины недовольства – мусорные свалки из-за плохого функционирования логистики гостиниц, уничтожения природы, роста опасности заболеваний и несостоятельности городов Эгейского и Средиземного морей справиться с наплывом туристов. Потому доктор Ильбер Ортайли решительно выступает за постепенный демонтаж и последующую реконструкцию этих гостиниц.

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