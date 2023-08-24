Основні причини невдоволення – сміттєзвалища через погане функціонування логістики готелів, знищення природи, зростання небезпеки захворювань та неспроможність міст Егейського та Середземного морів впоратися з напливом туристів. Тому професор Ільбер Ортайлі рішуче виступає за поступовий демонтаж і подальшу реконструкцію цих готелів.

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