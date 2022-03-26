Про це міський голова Праги Зденек Гржиб повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Korunovační → Ukrajinských hrdinov

Так, йдеться про празьку вулицю Korunovační. Однак змінять назву не всієї вулиці, а лише частину, що навпроти російського посольства. Тож відрізок приблизно у 150 метрів тепер називатиметься Ukrajinských hrdinov (Українських героїв).

Влада чеської столиці відмовилася від повноцінного перейменування вулиці, аби не створювати зайвих клопотів місцевим жителям. У такому разі їм би довелося змінювати документи.



Частину вулиці Korunovační перейменують на Ukrajinských hrdinov / Фото instagram

Перейменування одного з мостів Праги

Однак не однією зміною назви вулиці обійшлося. Тепер міст між Прагою-6 та Прагою-7 називатиметься на честь Віталія Скакуна (Most Vitalije Skakuna). Це український сапер, який загинув 24 лютого під час підриву генічеського автомобільного мосту, що на Херсонщині. Володимир Зеленський посмертно привласнив українському бійцю звання "Герой України".

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