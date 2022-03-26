Об этом городской голова Праги Зденек Гржиб сообщил на своей странице в Instagram.

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Korunovační → Ukrajinských hrdinov

Так, речь идет о пражской улице Korunovační. Однако изменят название не всей улицы, а лишь часть напротив российского посольства. Так что отрезок примерно в 150 метров теперь будет называться Ukrajinských hrdinov (Украинских героев).

Власти чешской столицы отказались от полноценного переименования улицы, чтобы не создавать лишних хлопот местным жителям. В таком случае им пришлось бы менять документы.



Часть улицы Korunovační переименуют в Ukrajinských hrdinov / Фото instagram

Переименование одного из мостов Праги

Однако не одним изменение названия улицы обошлось. Теперь мост между Прагой-6 и Прагой-7 будет называться в честь Виталия Скакуна (Most Vitalije Skakuna). Это украинский сапер, погибший 24 февраля во время подрыва генического автомобильного моста в Херсонской области. Владимир Зеленский посмертно присвоил украинскому бойцу звание "Герой Украины".