Податись на візу вже можна. Що ще треба знати про нову візу – дізнайтеся далі!

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Індонезія запроваджує багаторазові візи для туристів

Максимальний термін перебування за одну подорож має бути не більше 60 днів. Поки що незрозуміло, чи можна буде "обнулити" його виїздом за кордон, чи доведеться чекати якийсь час.

Нова віза D1 належить до категорії туристичних, сімейних та транзитних віз і дасть змогу відвідувати країну до 60 днів за один раз протягом п'яти років.

Вона не призначена для постійного проживання іноземців в Індонезії, а розрахована на туристів, учасників конгресів та інших ділових зустрічей, а також для тих, хто приїздить для зустрічей із друзями та родичами.

Іноземцям, які скористаються цією візою, заборонено займатись бізнесом в Індонезії,

– йдеться у повідомленні.

За порушення правил передбачено штраф. Може трапитися і депортація.

Що треба знати про подачу на візу?

Перед подачею на візу D1 заявник повинен мати паспорт, дійсний щонайменше 6 місяців, підтвердження витрат на проживання в розмірі не менше 2 000 доларів або еквівалент цієї суми.

Додатковими документами може бути надання рекомендаційного листа або запрошення.

В Індонезії презентували нову візу для туристів / Фото Unsplash

Податись на візу вже можна – онлайн. Обійдеться вона приблизно 800 євро.

Перу збирається ввести візи для "цифрових кочівників"

Перу оголосила про плани запровадити цифрову кочову візу. Це дозволить віддаленим працівникам перебувати в країні 365 днів з можливістю продовження. Наразі громадяни ЄС можуть подорожувати до Перу за 183-денною туристичною візою.

Метою нової схеми є залучення міжнародних професіоналів до Перу, сподіваючись, що вони сприятимуть розвитку економіки країни через туризм і послуги, одночасно підтримуючи культурний обмін. Влада розраховує, що деякі відвідувачі залишаться в країні та продовжать бізнес, оновивши візу.

Віза стане доступною після того, як зміни до Закону про міграцію країни будуть врегульовані та опубліковані.