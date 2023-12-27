Правительство заявило, что повышение туристического сбора на 200% поможет финансировать общественный транспорт. Какие будут суммы налогов – дальше в материале!

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Париж увеличит туристический сбор во время Олимпийских игр

Туристический налог в Париже сейчас колеблется от 0,25 евро за ночь для самого простого жилья до 5 евро за ночь для роскошных заведений. Правительство заявило, что хочет утроить этот сбор в рамках своего бюджета на 2024 год, который он планирует принять через парламент без голосования к Рождеству.

Так, если проект примут, сумма налога будет варьироваться от 1 евро до 15 евро за ночь.

Отельеры предлагают власти альтернативы, но их не принимают. Эти предложения преследовали цель сохранить принцип пропорциональности налогообложения путем существенного смягчения предложенного повышения туристического сбора с гостиниц. Тем не менее каждый сценарий систематически отклонялся.

Городской совет Парижа говорит, что деньги нужны для обслуживания транспорта во время Олимпийских игр. Но ожидаемая сумма сборов превышает необходимую вдвое.

Париж хочет увеличить туристический сбор с отелей на время Олимпийских игр / Фото Unsplash

К тому же, в ответ на угрожающее повышение туристического сбора во время Олимпийских игр гостиницы заранее повысили свои тарифы за ночь с 26 июля на 11 августа 2023 года. Это превентивное действие направлено на компенсацию ожидаемого финансового влияния повышенных налогов в пиковый период события.

Еще один сомнительный момент состоит в том, что идею хотят продвигать без согласования в парламенте. Непонятно, удастся ли общественности повлиять на решение власти или нет.

Популярные локации взимают плату с туристов за посещение

В 2024 году популярные туристические направления Европы объявили о вводе платы за въезд. Такие мероприятия должны помочь бороться с чрезмерным туризмом и поставить туристическую отрасль после пандемии.

Самым популярным городом, введшим плату за посещение, является Венеция. Но могут быть сюрпризы и в других известных локациях, о которых не так много рассказывали в СМИ. Где в следующем году следует готовиться платить за въезд или увеличенный туристический налог – читайте по ссылке.