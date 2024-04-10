Згідно з ухваленими змінами, розмір грошової підтримки буде зменшено до певного рівня. Відповідні зміни пропонується продовжити до 1 липня 2026 року.

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Влада Норвегії скорочує виплати для українців

Намагаючись розв'язати проблеми, пов'язані з соціальними виплатами, норвезький уряд має намір запропонувати парламенту прийняти рішення про припинення виплат на дітей протягом першого року їхнього проживання в країні.

Очікується, що новоприбульці швидко знайдуть роботу та зможуть самостійно утримувати себе,
– прокоментував міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна.

Ці зміни є частиною стратегії влади, спрямованої на зменшення потоку українських біженців до Норвегії та узгодження її допомоги з політикою інших скандинавських країн.

Зазначається, що з початку нового року спостерігається помітне зменшення кількості українських мігрантів, які в'їжджають до Норвегії. Дані свідчать про зменшення на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Додатково, уряд пропонує внести зміни до законодавства, щоб допомогти українським біженцям швидше влаштуватися на роботу водіями автобусів.

Влада Норвегії скорочує виплати для українців

Влада Норвегії скорочує виплати для українців / Фото Unsplash

Крім того, норвезька влада висунула кілька пропозицій для обговорення цієї весни. Одна з них пропонує зменшити виплати для пар без дітей на ознайомчій програмі приблизно на 6 000 норвезьких крон на місяць.

Також інша пропозиція, що розглядається, полягає в тому, щоб скоригувати виплати для денної програми на основі кількості годин в ознайомчій програмі.

Зауважимо, швейцарський уряд висунув пропозицію дозволити українським біженцям обміняти статус захисту S на стандартну посвідку на проживання. Існує єдина умова – яка – читайте за посиланням.