Согласно принятым изменениям, размер денежной поддержки будет уменьшен до определенного уровня. Соответствующие изменения предлагается продлить до 1 июля 2026 года.

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Власти Норвегии сокращают выплаты для украинцев

Пытаясь решить проблемы, связанные с социальными выплатами, норвежское правительство намерено предложить парламенту принять решение о прекращении выплат на детей в течение первого года их проживания в стране.

Ожидается, что новоприбывшие быстро найдут работу и смогут самостоятельно содержать себя,

– прокомментировал министр труда и социальной политики Тонье Бренна.

Эти изменения являются частью стратегии власти, направленной на уменьшение потока украинских беженцев в Норвегию и согласование ее помощи с политикой других скандинавских стран.

Отмечается, что с начала нового года наблюдается заметное уменьшение количества украинских мигрантов, которые въезжают в Норвегию. Данные свидетельствуют об уменьшении на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дополнительно, правительство предлагает внести изменения в законодательство, чтобы помочь украинским беженцам быстрее устроиться на работу водителями автобусов.

Власти Норвегии сокращают выплаты для украинцев / Фото Unsplash

Кроме того, норвежские власти выдвинули несколько предложений для обсуждения этой весной. Одно из них предлагает уменьшить выплаты для пар без детей на ознакомительной программе примерно на 6 000 норвежских крон в месяц.

Также другое предложение, что рассматривается, заключается в том, чтобы скорректировать выплаты для дневной программы на основе количества часов в ознакомительной программе.

Заметим, швейцарское правительство выдвинуло предложение позволить украинским беженцам обменять статус защиты S на стандартный вид на жительство. Существует единственное условие – которая – читайте по ссылке.