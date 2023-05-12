Влада Іспанії вирішила знизити ціни квитків на громадський транспорт для однієї категорії осіб

Влада Іспанії розробляє новий проєкт, щоб популяризувати подорожі країною цього літа. Зокрема, для молоді діятимуть знижки на квитки на автобуси та потяги.

Влада Іспанії вирішила знизити ціни квитків на транспорт для молоді

Кого саме це стосуватиметься і якими будуть знижки, доки не коментують. Детальний план проєкту має бути опублікований пізніше.

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Але вже відомо, що акції діятимуть із 15 червня по 15 вересня. Дешеві квитки пропонуватимуть як на внутрішні рейси, так і міжнародні.

Згідно із заявою Міністерства транспорту, уряд вважає, що план "заохочуватиме літні подорожі серед молоді та сприятиме відновленню сектору культури та туризму після пандемії". Минулого року вже реалізували схожий проєкт – тоді поїздки тимчасово зробили безкоштовними.

Крім того, цей проєкт також удвічі знижує ціни на високошвидкісні поїзди (AVE), які сполучають більшість міст, із загальною знижкою 50%, що застосовується до квитків, заброньованих через національну пасажирську залізничну компанію в Іспанії Renfe.

Залізничний транспорт Іспанії пропонує широкий спектр послуг

У березні цього року компанія Renfe оприлюднила плани запустити цього року загалом 253 туристичних поїзди.

Відповідно до звіту офіційного туристичного вебсайту Іспанії Turespana, пропозиція підрозділу туристичних поїздів цього року збільшилася на 30% порівняно з показниками минулого року.

Крім того, президент іспанського уряду Педро Санчес минулого року вирішив зробити безкоштовними поїзди на короткі та середні відстані, щоб стимулювати використання цього виду громадського транспорту. Санчес оголосив, що поїздка в Іспанії буде безплатною протягом 4 місяців, з вересня до 31 грудня минулого року.

Зауважимо, влада країн ЄС постійно намагається змусити людей обирати потяги замість інших видів транспорту в рамках заходів із захисту навколишнього середовища.