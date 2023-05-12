Власти Испании решили снизить цены билетов на транспорт для молодежи

Кого именно это будет касаться и какие будут скидки, пока не комментируют. Подробный план проекта должен быть опубликован позже.

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Но уже известно, что акции будут действовать с 15 июня по 15 сентября. Дешевые билеты будут предлагаться как на внутренние, так и на международные рейсы.

Согласно заявлению Министерства транспорта, правительство считает, что план "будет поощрять летние путешествия среди молодежи и будет способствовать восстановлению сектора культуры и туризма после пандемии". В прошлом году уже реализовали схожий проект – тогда поездки временно сделали бесплатными.

Кроме того, этот проект также вдвое снижает цены на сообщающие большинство городов высокоскоростные поезда (AVE) с общей скидкой 50%, применяемой к билетам, забронированным через национальную пассажирскую железнодорожную компанию в Испании Renfe.

Железнодорожный транспорт Испании предлагает широкий спектр услуг

В марте этого года компания Renfe обнародовала планы запустить в этом году всего 253 туристических поезда.

Согласно отчету официального туристического вебсайта Испании Turespana, предложение подразделения туристических поездов в этом году увеличилось на 30% по сравнению с показателями в прошлом году.

Кроме того, президент испанского правительства Педро Санчес в прошлом году решил сделать бесплатными поезда на короткие и средние расстояния, чтобы стимулировать использование этого вида общественного транспорта. Санчес объявил, что поездка в Испании будет бесплатной в течение 4 месяцев с сентября по 31 декабря прошлого года.

Заметим, власти стран ЕС постоянно пытаются заставить людей выбирать поезда вместо других видов транспорта в рамках мер по защите окружающей среды.