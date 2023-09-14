Влада Флоренції хоче заборонити Airbnb у центрі міста

Мер Флоренції Даріо Нарделла заявив у заяві, що "дуже важливий" закон спрямований на вирішення "надзвичайної ситуації повної дерегуляції".

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Дані міської ради показують, що 75% короткострокової оренди Флоренції зосереджено лише на 5% муніципальної території – історичному центрі міста, місці зародження епохи Відродження та об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Закон має на меті зменшити ці 5%.

У разі схвалення закон заборонить реєструвати будь-яку нову короткострокову оренду в центрі міста. Крім того, у спробі стимулювати контракти на житло, власники, які перетворять Airbnb на довгострокову оренду житла, матимуть податок на нерухомість на будівлю до нуля протягом 3 років.

Ми просто забороняємо територію ЮНЕСКО, щоб виконати наші обов'язки щодо захисту культурної та матеріальної ідентичності centro storico, а також пом'якшити ефект підвищення орендної плати по всьому місту, яке безпосередньо пов'язане з бумом короткострокової оренди,

– йдеться у повідомленні.

При цьому квартири, які вже є на Airbnb, досі будуть доступні для короткострокової оренди. Але нові об'єкти реєструвати буде заборонено. Представники Airbnb запропонували альтернативу – чіткіші правила бронювання житла. Їх також мають розглянути на засіданні місцевої влади.

Влада Флоренції розглядає можливість обмежити Airbnb в історичному центрі міста / Фото UnSplash

Де ще діють заборони на Airbnb

Флоренція – це не перше місто, де намагаються обмежити Airbnb. Схожі проєкти пропонували й в інших популярних туристичних локаціях.

Наприклад, у Нью-Йорку запровадили те, що Airbnb назвав "фактичною забороною" на короткострокову оренду. Нерухомість може бути зареєстрована лише для оренди на термін до 30 днів, якщо господар проживає в нерухомості одночасно з гостями, яких може бути не більше двох.

Португалія також виклала нові закони про житло цього літа, які створили невизначеність щодо короткострокової оренди.

В Амстердамі власники можуть здавати нерухомість найбільше на 30 днів на календарний рік, максимум для чотирьох гостей одночасно. А у Берліні цілі нерухомості можна орендувати на короткий термін максимум на 90 днів на рік.

Зауважте: влада Венеції нарешті оприлюднила деталі про платний в'їзд для туристів, які не будуть залишатися в місті на ночівлю. Для них введуть спеціальний збір, який треба буде сплачувати з весни наступного року.