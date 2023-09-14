Власти Флоренции хотят запретить Airbnb в центре города

Мэр Флоренции Дарио Нарделла заявил в заявлении, что "очень важный" закон направлен на разрешение "чрезвычайной ситуации полной дерегуляции".

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Данные городского совета показывают, что 75% краткосрочной аренды Флоренции сосредоточено только на 5% муниципальной территории – историческом центре города, месте зарождения эпохи Возрождения и объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Закон преследует цель уменьшить эти 5%.

В случае одобрения, закон запретит регистрировать любую новую краткосрочную аренду в центре города. Кроме того, в попытке стимулировать контракты на жилье, владельцы, которые превратят Airbnb в долгосрочную аренду жилья, будут иметь налог на недвижимость на здание до нуля в течение 3 лет.

Мы просто запрещаем территорию ЮНЕСКО, чтобы выполнить наши обязанности по защите культурной и материальной идентичности centro storico, а также смягчить эффект повышения арендной платы по всему городу, непосредственно связанному с бумом краткосрочной аренды,

– говорится в сообщении.

При этом уже имеющиеся на Airbnb квартиры до сих пор будут доступны для краткосрочной аренды. Но новые объекты регистрировать будут запрещены. Представители Airbnb предложили альтернативу – более четкие правила бронирования жилья. Их также должны рассмотреть на заседании местных властей.

Власти Флоренции рассматривают возможность ограничить Airbnb в историческом центре города / Фото UnSplash

Где еще действуют запреты на Airbnb

Флоренция – это не первый город, где пытаются ограничить Airbnb. Сходные проекты предлагали и в других популярных туристических локациях.

Например, в Нью-Йорке ввели то, что Airbnb назвал "фактическим запретом" на краткосрочную аренду. Недвижимость может быть зарегистрирована только для аренды сроком до 30 дней, если хозяин проживает в недвижимости одновременно с гостями, которых может быть не более двух.

Португалия также изложила новые законы о жилье этим летом, которые создали неопределенность по краткосрочной аренде.

В Амстердам владельцы могут сдавать недвижимость больше всего на 30 дней в календарный год, максимум для четырех гостей одновременно. А в Берлине целые недвижимости можно арендовать на короткий срок максимум на 90 дней в году.

Заметьте: власти Венеции наконец-то обнародовали детали о платном въезде для туристов, которые не будут оставаться в городе на ночлег. Для них будет введен специальный сбор, который нужно будет платить с весны следующего года.