Винні росіяни: на Балі хочуть відмовитися від масового туризму аж на 100 років

Губернатор індонезійського острова Балі Ваян Костер розглядає можливість запровадити квоти для іноземних туристів. Хочуть знизити ризик того, що вони зневажатимуть місцеві закони.

Влада Балі хоче обмежити масовий туризм на 100 років

Наразі обговорюють можливість запровадити квоти на в'їзд на найближчі 100 років. Причиною для цього стало різке збільшення правопорушень за участю туристів на острові за останній рік, а більшість порушників – росіяни.

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За словами губернатора острова Ваяна Костера, з січня 2023 року з Балі депортували близько 100 туристів. Більшість із них були росіянами. Іноземці все частіше порушують закон, що робить життя на острові небезпечним, у тому числі для місцевих.

Ми більше не проводитимемо політику масового туризму, ми обмежимо його, впровадивши систему квот. Система квот на наступні 100 років,

– заявив Костер.

При цьому він поскаржився, що більшість туристів-порушників все одно не приносять великих доходів місцевому бюджету, адже вважають за краще орендувати дешеве приватне житло, пересуватися на велосипедах чи скутерах і харчуватися приготовленою вдома їжею, купуючи "розфасований рис". А от шкоди від них куди більше. Ймовірно, мовиться про росіян, які перебралися на Балі з Росії за минулий рік.

Що тепер робити туристам?

Відтак, іноземці повинні будуть отримати дозвіл перед поїздкою. Заповнювати анкети доведеться щонайменше за рік до подорожі.

Наразі проєкт обговорюють в уряді. Якщо його схвалять, він стане частиною програми "100 років розвитку на Балі".

Мальовничі пейзажі на Балі / Фото UnSplash

В Таїланді відклали введення збору на в'їзд для туристів

Таїланд вирішив відкласти запровадження свого нового податку на туризм. Влада країни дає мандрівникам трохи більше простору для бронювання авіаквитків та розміщення.

Спочатку уряд Таїланду планував запровадити туристичний податок у розмірі 300 батів (приблизно 8,72 долара США) для авіапасажирів і 150 батів для наземних мандрівників з 1 червня 2023 року. Це мало допомогти відродити індустрію туризму в країні, яка сильно постраждала від COVID-19.

Однак, через критику міністр туризму та спорту Пхіфат Ратчакітпракарн оголосив про відтермінування програми на 3 місяці. Це, до речі, п'ята затримка.