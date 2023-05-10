Тому туристичне видання Travel Off Path склало список з п'яти найдешевших середземноморських напрямків на літо 2023 року. Де можна буде відпочити не за всі гроші світу – читайте у матеріалі!

Цікаво Мальдіви Європи: де знайти унікальний пляж із білим піском і кришталевою водою

Бенідорм, Іспанія

Оцінка бюджетного пляжного відпочинку: 7,76/10

Цей курорт є фаворитом серед молоді та сімей, які шукають доступний відпочинок на березі Середземного моря.

Тут комфортна температура повітря, а ціни на харчування та проживання чи не найнижчі в Іспанії. Двомісний номер на одну ніч у серпні коштує лише 141 долар; за їжу та пиво в недорогих ресторанах доведеться викласти 14 доларів.

Бенідорм в Іспанії / Фото UnSplash

Валенсія, Іспанія

Оцінка бюджетного пляжного відпочинку: 7,37/10

Валенсія, яка була заснована як римська колонія ще в 138 році до н. е., є найкращим напрямком для експатів у всьому світі. Це перспективний напрямок на півдні Іспанії, який вирізняється чудовим вибором музеїв, піщаних пляжів і стародавньої спадщини.

Він становить 3400 кліків Google на рік, і це не дивує, враховуючи його доступність і чудову погоду: страви в звичайних ресторанах у центрі Валенсії коштують приблизно 13 доларів, а місто насолоджується понад 300 сонячними днями на рік.

Сонячна Валенсія / Фото UnSplash

Бодрум, Туреччина

Оцінка бюджетного пляжного відпочинку: 6,67/10

Бодрум, що на Анатолійському півострові в Туреччині, є одним із найкращих бюджетних напрямків у Східному Середземномор'ї, де їжа коштує в середньому 5 доларів, а ночівля в готелі – приблизно 88 доларів в піковому місяці серпні.

Пляж у Бодрумі / Фото UnSplash

Крім того, у Бодрумі відмінні пляжі та чимало пам'яток. Це місто отримує 1300 пошукових запитів у Google щодо пляжного відпочинку на рік.

Афіни, Греція

Оцінка бюджетного пляжного відпочинку: 5,58/10

Столиця з тисячолітньою спадщиною і захопливою історією приваблює туристів історичними пам'ятками, музеями, а також брукованими вуличками, заповненими кафе і сувенірними магазинами. Також від центру Афін легко можна дістатися до численних пляжів, розташованих по обидві сторони Середземного моря.

Зверніть увагу Краще не їхати: 7 найбільш переповнених туристами напрямків

Тут хоч і не найдешевше житло, але цілком бюджетна їжа – в середньому 12 євро за вечерю, й доступне транспортне сполучення.

Мальовничі вулички Афін / Фото UnSplash

Аліканте, Іспанія

Оцінка бюджетного пляжного відпочинку: 5,58/10

Розташований на іспанській "Коста-Бланка", Аліканте є захопливим прибережним напрямком, який останніми роками має неабиякий попит серед молодих мандрівників. Все через його сучасні зони розвитку та насичене нічне життя, яке відрізняє його від інших історичних, більш традиційних іспанських міст. Це ще й одне з найкращих сонячних місць для відпочинку в Середземномор'ї.

Пляжі Аліканте / Фото UnSplash

Пиво та їжа в дешевому ресторані обійдеться вам лише в 16 доларів, тоді як вартість проживання в готелі в середньому становить 162 долари.