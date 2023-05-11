Власти Бали хотят ограничить массовый туризм на 100 лет

В настоящее время обсуждают возможность ввести квоты на въезд на ближайшие 100 лет. Причиной тому стало резкое увеличение правонарушений с участием туристов на острове за последний год, а большинство нарушителей – россияне.

Читайте также Где летом 2023 года будет отдохнуть самое дешевое: 5 курортов Средиземноморья

По словам губернатора острова Ваяна Костера, с января 2023 с Бали депортировали около 100 туристов. Большинство из них были россиянами. Иностранцы все чаще нарушают закон, делающий жизнь на острове опасной, в том числе для местных.

Мы не будем больше проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот. Система квот на следующие 100 лет,

– заявил Костер.

При этом он посетовал, что большинство туристов-нарушителей все равно не приносят больших доходов местному бюджету, ведь предпочитают арендовать дешевое частное жилье, передвигаться на велосипедах или скутерах и питаться приготовленной дома едой, покупая "расфасованный рис". А вот вреда от них куда больше. Вероятно, говорится о россиянах, перебравшихся на Бали из России за прошлый год.

Что теперь делать туристам?

Следовательно, иностранцы должны будут получить разрешение перед поездкой. Заполнять анкеты придется минимум за год до путешествия.

В настоящее время проект обсуждают в правительстве. Если его одобрят, он станет частью программы "100 лет развития на Бали".

Живописные пейзажи на Бали / Фото UnSplash

В Таиланде отложили ввод сбора на въезд для туристов

Таиланд решил отложить введение своего нового налога на туризм. Власти страны дают путешественникам немного больше пространства для бронирования авиабилетов и размещения.

Первоначально правительство Таиланда планировало ввести туристический налог в размере 300 батов (примерно 8,72 доллара США) для авиапассажиров и 150 батов для наземных путешественников с 1 июня 2023 года. Это должно было помочь возродить индустрию туризма в стране, сильно пострадавшей от COVID-19.

Однако из-за критики министр туризма и спорта Пхифат Ратчакитпракарн объявил об отсрочке программы на 3 месяца. Это, кстати, пятая задержка.