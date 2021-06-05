Порядок визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах, нарешті затвердили на урядовому засіданні 2 червня 2021 року. Завдяки цьому будуть створені сприятливі умови для повернення та працевлаштування українських мігрантів. Також рішення дозволить офіційно працювати в Україні іноземцям та особам без громадянства, зокрема, біженцям.

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Як особи, які здобули професійні кваліфікації в інших країнах, можуть підтвердити їх в Україні

Щоб підтвердити кваліфікацію, потрібно подати відповідну заяву до компетентного органу. До заяви слід приєднати документ про присвоєння професійної кваліфікації та про відповідну освіту.

Також у пакет документів слід додати:

копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копії та українського перекладу документа про освіту та професійну кваліфікацію і додатків до нього;

копії та перекладу українською мовою документа про присвоєння професійної кваліфікації, виданого суб'єктом присвоєння або документа про відповідну освіту, передбачену професійним стандартом в Україні.

Перелічені документи можна подати як в паперовій, так і в електронній формі.

В Україні визначили процедуру визнання здобутих за кордоном професійних кваліфікацій / Фото Pexels