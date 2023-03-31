Відтепер віза в Єгипет коштуватиме 700 доларів: що треба знати про нововведення
Джерело:egyptindependent.com
У Єгипті туристам видаватимуть багаторазові туристичні візи на 5 років, а не, як раніше, лише терміном один рік. Втім, така віза буде платна.
Дозвіл на в'їзд коштуватиме 700 доларів. Про це заявив міністр туризму та старожитностей Ахмед Ісса.
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Віза в Єгипет коштуватиме 700 доларів
За словами Ісса, до квітня 2022 року багаторазові візи діяли лише протягом одного року, коли було видано рішення про спрощення отримання екстреної візи після прибуття в єгипетські порти. Найближчими днями буде оголошено декілька нових можливостей для отримання туристичної візи в Єгипті.
У країні роблять ставку на китайських туристів, які зможуть отримати візу в єгипетських портах, навіть, якщо прибувають індивідуально.
Нові туристичні об'єкти прийматимуть туристів, які мають посвідку на проживання в країнах Перської затоки та шенгенські візи, й прибувають з:
- Туреччини,
- Іраку,
- Індії.
Також прийматимуть туристів зі:
- США,
- Японії,
- Великої Британії,
- Нової Зеландії,
- Канади.
Темпи турпотоку з російського ринку впали на 40%
Ісса зазначив, що темпи туристичного потоку до Єгипту з російського ринку знизилися на 40%, а також приплив туристів з українського ринку, який за січень – лютий скоротився приблизно на 80% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Однак, в рази збільшився турпотік з інших країн – наприклад, з Італії на 250%. Також стали більше приїжджати туристи зі США, Нідерландів та Казахстану.
Число іноземних пасажирів в аеропорту Луксора збільшилося вп'ятеро. З вересня EgyptAir виконуватиме прямі рейси з Каїра до Бразилії, в Сан-Паулу.