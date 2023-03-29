Хорватія скасовує перевірки документів в аеропортах

Належність до Шенгенської зони передбачає відсутність контролю на кордонах з іншими державами зони. Відтепер і в Хорватії, яка приєдналася до Шенгену в січні 2023 року, скасовують контроль в повітряних пунктах.

Читайте також Що потрібно зробити українцям в Польщі уже цієї весни, аби легально перебувати в країні

Що зміниться для пасажирів?

Віднині всі рейси в межах Шенгенської зони в аеропортах Хорватії вважатимуть внутрішніми. Це призводить до того, що пасажири, котрі прилітають чи відлітають до країн Шенгену, не будуть проходити паспортну перевірку. Водночас ті, хто прибуватиме з країн, які не входять до зони, будуть проходити контроль. Зміни впроваджують у дев'ятьох міжнародних аеропортах країни.

Режим в'їзду в Хорватію в аеропортах тепер буде таким, як і з 1 січня на дорогах, залізничних переїздах і морських портах,

– зазначив прем'єр-міністр країни Андрей Пленкович.

Туристам важливо пам'ятати, що перебувати в Хорватії можна в межах 90-денного періоду, дозволеному безвізовим режимом. Якщо раніше мандрівники використовували країну для "ануляції" кількості днів, тепер це зробити не вдасться.

Зміни в системі контролю пасажирів відбудуться у 7 міжнародних аеропортах Хорватії, які мають статус міжнародних:

Загребі,

Спліті,

Дубровнику,

Рієці,

Пулі,

Задарі,

Осієку.

Переваги для Хорватії

Відсутність паспортного контролю означає швидші подорожі. В одному з аеропортів підрахували, що пасажиру потрібно всього 5 – 10 хвилин, щоб вийти з літака й покинути аеропорт.

Додамо, що представники хорватських аеропортів зазначають, що радо вітають зміни. Влада країни сподівається, що нові зміни збільшать потік туристів до Хорватії, яка приваблює людей Адріатичним морем та мальовничими краєвидами.