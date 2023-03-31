Дозвіл на в'їзд коштуватиме 700 доларів. Про це заявив міністр туризму та старожитностей Ахмед Ісса.

Читайте також Одна з країн ЄС скасовує перевірки документів в аеропортах

Віза в Єгипет коштуватиме 700 доларів

За словами Ісса, до квітня 2022 року багаторазові візи діяли лише протягом одного року, коли було видано рішення про спрощення отримання екстреної візи після прибуття в єгипетські порти. Найближчими днями буде оголошено декілька нових можливостей для отримання туристичної візи в Єгипті.

У країні роблять ставку на китайських туристів, які зможуть отримати візу в єгипетських портах, навіть, якщо прибувають індивідуально.

Нові туристичні об'єкти прийматимуть туристів, які мають посвідку на проживання в країнах Перської затоки та шенгенські візи, й прибувають з:

Туреччини,

Іраку,

Індії.

Також прийматимуть туристів зі:

США,

Японії,

Великої Британії,

Нової Зеландії,

Канади.

Темпи турпотоку з російського ринку впали на 40%

Ісса зазначив, що темпи туристичного потоку до Єгипту з російського ринку знизилися на 40%, а також приплив туристів з українського ринку, який за січень – лютий скоротився приблизно на 80% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Однак, в рази збільшився турпотік з інших країн – наприклад, з Італії на 250%. Також стали більше приїжджати туристи зі США, Нідерландів та Казахстану.

Число іноземних пасажирів в аеропорту Луксора збільшилося вп'ятеро. З вересня EgyptAir виконуватиме прямі рейси з Каїра до Бразилії, в Сан-Паулу.