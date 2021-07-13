Виїзд до Польщі з дитиною: на що слід звернути увагу

Виїзд дитини з території України можливий лише за згодою батьків (опікунів). Дозвіл має бути нотаріально завіреним. Однак законодавство передбачає винятки, коли дозволу оформляти не потрібно.

Згідно зі статтею 313 Цивільного кодексу України громадяни від 16 років мають право на вільний самостійний виїзд з країни. Тобто, зазначені нижче умови при переїзді до Польщі на них не поширюються.

Цікаво Як зекономити у Польщі: дієві поради для українців

Коли не потрібен дозвіл на виїзд дитини за кордон

При перетині українсько-польського кордону з дитиною до 16 років необхідно:

або присутність обох батьків (опікунів) на момент перетинання кордону;

або присутність хоча б одного, але при наявності дозволу від другого;

або присутність третіх осіб, яким дано дозвіл від обох батьків.

Дитина може виїхати з України без дозволу одного з батьків за таких умов:

другий з батьків не є громадянином України (іноземець або особа без громадянства), і цей факт підтверджений відповідним записом у свідоцтві про народження;

дитина відправляється на постійне місце проживання за кордон або стоїть на постійному консульському обліку за кордоном, що підтверджується відповідною відміткою в закордонному паспорті або спеціальною довідкою від МЗС;

є свідоцтво про смерть другого з батьків;

є судове рішення про позбавлення батьківських прав, про визнання особи недієздатною або безвісти зниклою;

є рішення суду про дозвіл дитини на виїзд за кордон без згоди другого з батьків;

є заборгованість по сплаті аліментів в сумі, що перевищує платежі за 4 місяці, і цей факт підтверджений довідкою від приватного виконавця або державної виконавчої служби;

у неповнолітнього є іноземне свідоцтво про народження, в якому не позначений батько;

виїзд здійснюється тимчасово, на термін до 1 місяця, з опікуном, з яким проживає дитина (або з уповноваженою ним особою).

Якщо йдеться про виїзд дитини до Польщі в супроводі осіб, уповноважених батьками, то необхідно надати нотаріально завірені дозволи. В документах повинні бути вказані терміни та місце перебування за кордоном.

Документи для виїзду в Польщу з дитиною

Дитина повинна мати закордонний паспорт, підстави для в'їзду (візу або право на безвізове перебування) і страховку. Окремий проїзний документ або вказівка на дитину в паспорті батька, більше не застосовуються.

Якщо вивезення дитини доручається третім особам, то батьки повинні подбати про офіційну довіреність.

Дозвіл на виїзд дитини з України потрібно оформляти у нотаріуса. Для цього нотаріусу слід пред'явити паспорт заявника, ідентифікаційний код і Свідоцтво про народження дитини.

Дозвіл дає право на разову поїздку. Тобто, перед наступним виїздом всю процедуру потрібно буде повторити. Але є винятки, коли дозволи мають довготривалу дію. Ці нюанси батьки повинні узгодити між собою і попросити нотаріуса сформувати відповідний бланк.

Досить поширені випадки, коли один з батьків перебуває у Польщі, а другий з дитиною планує приїзд до нього. Тоді оформити дозвіл можна і в Польщі. При цьому доведеться робити ще присяжний переклад.