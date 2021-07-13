Згідно зі статтею 313 Цивільного кодексу України громадяни від 16 років мають право на вільний самостійний виїзд з країни. Тобто, зазначені нижче умови при переїзді до Польщі на них не поширюються.
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Коли не потрібен дозвіл на виїзд дитини за кордон
При перетині українсько-польського кордону з дитиною до 16 років необхідно:
- або присутність обох батьків (опікунів) на момент перетинання кордону;
- або присутність хоча б одного, але при наявності дозволу від другого;
- або присутність третіх осіб, яким дано дозвіл від обох батьків.
Дитина може виїхати з України без дозволу одного з батьків за таких умов:
- другий з батьків не є громадянином України (іноземець або особа без громадянства), і цей факт підтверджений відповідним записом у свідоцтві про народження;
- дитина відправляється на постійне місце проживання за кордон або стоїть на постійному консульському обліку за кордоном, що підтверджується відповідною відміткою в закордонному паспорті або спеціальною довідкою від МЗС;
- є свідоцтво про смерть другого з батьків;
- є судове рішення про позбавлення батьківських прав, про визнання особи недієздатною або безвісти зниклою;
- є рішення суду про дозвіл дитини на виїзд за кордон без згоди другого з батьків;
- є заборгованість по сплаті аліментів в сумі, що перевищує платежі за 4 місяці, і цей факт підтверджений довідкою від приватного виконавця або державної виконавчої служби;
- у неповнолітнього є іноземне свідоцтво про народження, в якому не позначений батько;
- виїзд здійснюється тимчасово, на термін до 1 місяця, з опікуном, з яким проживає дитина (або з уповноваженою ним особою).
Якщо йдеться про виїзд дитини до Польщі в супроводі осіб, уповноважених батьками, то необхідно надати нотаріально завірені дозволи. В документах повинні бути вказані терміни та місце перебування за кордоном.
Документи для виїзду в Польщу з дитиною
Дитина повинна мати закордонний паспорт, підстави для в'їзду (візу або право на безвізове перебування) і страховку. Окремий проїзний документ або вказівка на дитину в паспорті батька, більше не застосовуються.
Якщо вивезення дитини доручається третім особам, то батьки повинні подбати про офіційну довіреність.
Дозвіл на виїзд дитини з України потрібно оформляти у нотаріуса. Для цього нотаріусу слід пред'явити паспорт заявника, ідентифікаційний код і Свідоцтво про народження дитини.
Дозвіл дає право на разову поїздку. Тобто, перед наступним виїздом всю процедуру потрібно буде повторити. Але є винятки, коли дозволи мають довготривалу дію. Ці нюанси батьки повинні узгодити між собою і попросити нотаріуса сформувати відповідний бланк.