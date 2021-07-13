Згідно зі статтею 313 Цивільного кодексу України громадяни від 16 років мають право на вільний самостійний виїзд з країни. Тобто, зазначені нижче умови при переїзді до Польщі на них не поширюються.

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Коли не потрібен дозвіл на виїзд дитини за кордон

При перетині українсько-польського кордону з дитиною до 16 років необхідно:

або присутність обох батьків (опікунів) на момент перетинання кордону;

або присутність хоча б одного, але при наявності дозволу від другого;

або присутність третіх осіб, яким дано дозвіл від обох батьків.

Дитина може виїхати з України без дозволу одного з батьків за таких умов:

другий з батьків не є громадянином України (іноземець або особа без громадянства), і цей факт підтверджений відповідним записом у свідоцтві про народження;

дитина відправляється на постійне місце проживання за кордон або стоїть на постійному консульському обліку за кордоном, що підтверджується відповідною відміткою в закордонному паспорті або спеціальною довідкою від МЗС;

є свідоцтво про смерть другого з батьків;

є судове рішення про позбавлення батьківських прав, про визнання особи недієздатною або безвісти зниклою;

є рішення суду про дозвіл дитини на виїзд за кордон без згоди другого з батьків;

є заборгованість по сплаті аліментів в сумі, що перевищує платежі за 4 місяці, і цей факт підтверджений довідкою від приватного виконавця або державної виконавчої служби;

у неповнолітнього є іноземне свідоцтво про народження, в якому не позначений батько;

виїзд здійснюється тимчасово, на термін до 1 місяця, з опікуном, з яким проживає дитина (або з уповноваженою ним особою).

Якщо йдеться про виїзд дитини до Польщі в супроводі осіб, уповноважених батьками, то необхідно надати нотаріально завірені дозволи. В документах повинні бути вказані терміни та місце перебування за кордоном.

Документи для виїзду в Польщу з дитиною

Дитина повинна мати закордонний паспорт, підстави для в'їзду (візу або право на безвізове перебування) і страховку. Окремий проїзний документ або вказівка на дитину в паспорті батька, більше не застосовуються.

Якщо вивезення дитини доручається третім особам, то батьки повинні подбати про офіційну довіреність.

Дозвіл на виїзд дитини з України потрібно оформляти у нотаріуса. Для цього нотаріусу слід пред'явити паспорт заявника, ідентифікаційний код і Свідоцтво про народження дитини.

Дозвіл дає право на разову поїздку. Тобто, перед наступним виїздом всю процедуру потрібно буде повторити. Але є винятки, коли дозволи мають довготривалу дію. Ці нюанси батьки повинні узгодити між собою і попросити нотаріуса сформувати відповідний бланк.

Досить поширені випадки, коли один з батьків перебуває у Польщі, а другий з дитиною планує приїзд до нього. Тоді оформити дозвіл можна і в Польщі. При цьому доведеться робити ще присяжний переклад.