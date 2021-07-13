Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины граждане от 16 лет имеют право на свободный самостоятельный выезд из страны. То есть, указанные ниже условия при переезде в Польшу на них не распространяются.

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Когда не требуется разрешение на выезд ребенка за границу

При пересечении украинско-польской границы с ребенком до 16 лет необходимо:

или присутствие обоих родителей (опекунов) на момент пересечения границы;

или присутствие хотя бы одного родителя, но при наличии разрешения от второго;

или присутствие третьих лиц, которым дано разрешение от обоих родителей.

Ребенок может выехать из Украины без разрешения одного из родителей при следующих условиях:

второй из родителей не является гражданином Украины (иностранец или лицо без гражданства), и этот факт подтвержден соответствующей записью в свидетельстве о рождении;

ребенок отправляется на постоянное место жительства за границу или стоит на постоянном консульском учете за рубежом, что подтверждается соответствующей отметкой в ​​загранпаспорте или специальной справкой от МИД;

есть свидетельство о смерти второго из родителей;

есть судебное решение о лишении родительских прав, о признании лица недееспособным или без вести пропавшим;

есть решение суда о разрешении ребенка на выезд за границу без согласия второго из родителей;

задолженность по уплате алиментов в сумме, превышающей платежи за 4 месяца, и этот факт подтвержден справкой от частного исполнителя или государственной исполнительной службы;

у несовершеннолетнего есть иностранное свидетельство о рождении, в котором не обозначен отец,

выезд осуществляется временно, на срок до 1 месяца, с опекуном, с которым проживает ребенок (или уполномоченным им лицом).

Если речь идет о выезде ребенка в Польшу в сопровождении лиц, уполномоченных родителями , то необходимо предоставить нотариально заверенные разрешения. В документах должны быть указаны сроки и место пребывания за границей.

Документы для выезда в Польшу с ребенком

Ребенок должен иметь загранпаспорт, основания для въезда (визу или право на безвизовое пребывание) и страховку. Отдельный проездной документ или указание на ребенка в паспорте родителя, больше не применяются.

Если вывоз ребенка поручается третьим лицам, то родители должны позаботиться об официальной доверенность.

Разрешение на выезд ребенка из Украины нужно оформлять у нотариуса. Для этого нотариусу следует предъявить паспорт заявителя, идентификационный код и свидетельство о рождении ребенка.

Разрешение дает право на разовую поездку. То есть, перед следующим выездом всю процедуру нужно будет повторить. Но есть исключения, когда разрешения имеют долговременное воздействие. Эти нюансы родители должны согласовать между собой и попросить нотариуса сформировать соответствующий бланк.