Кілауеа прокинувся ще в неділю вдень. Цьому передував період сильної сейсмічності, повідомляє Геологічна служба США. Як виглядає виверження одного з найактивніших вулканів на планеті – далі в матеріалі.

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Найактивніший вулкан на Гаваях

Гавайське агентство з управління надзвичайними ситуаціями опублікувало у соцмережі Х (колишній Twitter), що виверження серйозно не загрожує для людей. Однак вулканічні частки та гази можуть шкодити диханню місцевих. Також вулканічний смог може переноситися вітром на великі відстані.

Зображення з вебкамер демонструють тріщини в основі кратера вулкана, які створюють потоки лави.

Експерти припускають, що виверження цього разу триватиме недовго. І сподіваються, що воно не буде схоже на те, яке сталося у 2018 році. Тоді ця катастрофа супроводжувалась десятками тисяч малих землетрусів. Було зруйновано понад 700 будинків.

Вулкан Кілауеа – наймолодший та найактивніший і на Гаваях. Він розташований у закритій зоні національного парку Гавайських вулканів. Востаннє Кілауеа прокидався у червні цього року.