Килауэа проснулся еще в воскресенье днем. Этому предшествовал период сильной сейсмичности, сообщает Геологическая служба США. Как выглядит извержение одного из активнейших вулканов на планете – далее в материале.
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Самый активный вулкан на Гавайях
Гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями опубликовало в соцсети Х (бывший Twitter), что извержение серьезно не угрожает людям. Однако вулканические частицы и газы могут вредить дыханию местных жителей. Также вулканический смог может переноситься ветром на большие расстояния.
Изображения с вебкамер показывают трещины в основе кратера вулкана, создающие потоки лавы.
Эксперты предполагают, что извержение в этот раз будет продолжаться недолго. И надеются, что оно не будет похоже на то, которое произошло в 2018 году. Тогда эта катастрофа сопровождалась десятками тысяч малых землетрясений. Было разрушено более 700 домов.