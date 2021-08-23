Перевага подкастів перед відео у тому, що людина під час прослуховування може паралельно займатися своїми справами, а не зосереджуватися на зображенні, як при перегляді фільмів та серіалів. Так, подкасти можна слухати у дорозі, під час прибирання чи готування вечері.

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5 подкастів чеською мовою

Перелічені нижче подкасти стосуються різних тематик. Зацікавлена особа може вибрати той варіант, який найбільше збігається з її інтересами.

1. "Чеський подкаст Зденєка"

Подкаст від чеха для іноземців, в якому вже налічується 182 епізоди. Тематика тут дуже різноманітна: спорт, гастрономія, сусідні народи, політика. "Чеський подкаст Зденєка" – це такий собі мікс думок з популярних тем, в якому кожен слухач може знайти щось близьке.

2. "Повільно, але правильно"

"Повільно, але правильно" – це підхід авторів наступної платформи. Є вже понад 200 випусків про чеську граматику і відомих особистостей з історичними вставками та легендами. Це повільне, але ґрунтовне занурення в тонкощі чеської культури. Подкаст чудово підійде емігрантам, які хочуть не лише вивчити мову, а й краще пізнати Чехію загалом.

3. "Чеська з Івою"

Історія подкасту "Чеська з Івою" почалася 22 березня 2019 року. Авторка надихнулася французьким аналогом, який слухала, щоб підтримувати свою мовну форму. Проєкт буде корисний тим, хто вже трохи розмовляє чеською і хоче розвивати свою мову.

4. "Чеська з Міхалом"

Цей проєкт є наймасштабнішим з усіх зазначених. Він містить 325 епізодів на найрізноманітнішу тематику. Ба більше, новий десятихвилинний аудіоепізод виходить кожного дня. Подкаст є дуже зручним, оскільки приділити лише 10 хвилин на добу для прослуховування зможуть навіть напрочуд зайняті люди.

5. "Чеська мова – це любов"

Авторки цього подкасту, Карла і Сабіна, дружать з часів навчання в університеті й обидві працюють коректорками. Подруги в епізодах розмовляють про чеську мову та літературу, розкриваючи мову з незвичного боку. Подкаст припаде до душі тим, кому подобається філологія і дотичні до неї гуманітарні науки.

Також дізнавайтеся, як можна вивчити іноземну мову за допомогою читання книг. Українці розповіли, як їм це вдалося.