Ініціативу впроваджено за підтримки Спілки українських освітян діаспори та Посольства України у Королівстві Норвегія. По три призових місця отримає молодь у двох вікових категоріях – від 11 до 14 років та від 15 до 17 років.

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Деталі конкурсу

Конкурсантам треба надіслати відеоролики тривалістю до 5 хвилин на тему мотивації вивчення української мови. Можна описати власний досвід, розповісти про те, чому це важливо.

Діти також можуть представити свою українську школу за кордоном, взяти інтерв'ю у людей, які допомагають їм вивчати рідну мову.

Для участі у конкурсі учителю або директору української школи за кордоном чи батькам дитини потрібно заповнити реєстраційну анкету та надіслати відеороботу на електронну адресу infospilkauuea@gmail.com.

Прийматимуть роботи до 8 серпня 2021 року, а призерів оголосять 24 серпня, на честь 30-річчя проголошення Незалежності України.