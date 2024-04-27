У легендарного вітряка "Мулен Руж" у Парижі обвалилися лопаті: моторошне відео

Вітряк легендарного кабаре "Мулен Руж" був справжньою візитівкою Парижа. Однак тепер у ньому обвалилися лопаті. На щастя, інцидент стався вже після того, як публіка залишила кабаре.

Жан-Віктор Клеріко – директор "Мулен Руж" – розповів, що причиною інциденту стала "технічна проблема". Саме вона спричинила обвал, а також – пошкодження неонової вивіски. Водночас деталей не розкривають.

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На щастя, інцидент трапився вночі. Останні відвідувачі вже вийшли із кабаре після завершення дійства. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.

У вітряка "Мулен Руж" обвалилися лопаті: дивіться відео

Клеріко пообіцяв, що вистави не припинятимуть. Кабаре продовжить свою діяльність, демонструючи при цьому власну стійкість. Тим часом мер 18-го округу Парижа запевнив, що загрози нового обвалу – немає. Відвідувачі можуть не хвилюватися про свою безпеку. Цьогоріч "Мулен Руж" відзначає свою 135-ту річницю й усі шоу мають бути особливо урочистими.

Тим часом численні туристи, вочевидь, будуть розчаровані. Фото на фоні легендарного "Мулен Руж" – must have з Парижа. Родзинки світлинам додавав саме червоний вітряк. Також його можна побачити на численних паризьких листівках.