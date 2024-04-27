Жан-Виктор Клерико – директор "Мулен Руж" – рассказал, что причиной инцидента стала "техническая проблема". Именно она привела к обвалу, а также к повреждению неоновой вывески. В то же время детали не раскрывают.

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К счастью, инцидент произошел ночью. Последние посетители уже вышли из кабаре после завершения представления. Данных о пострадавших, к счастью, нет.

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Клерико пообещал, что спектакли не будут прекращаться. Кабаре продолжит свою деятельность, показывая при этом свою стойкость. Тем временем мэр 18-го округа Парижа заверил, что угрозы нового обвала – нет. Посетители могут не беспокоиться о своей безопасности. В этом году "Мулен Руж" отмечает свою 135-ю годовщину и все шоу должны быть особенно торжественными.

Тем временем многие туристы, очевидно, будут разочарованы. Фото на фоне легендарного "Мулен Руж" – must have из Парижа. Изюминку фотографиям добавляла именно красная ветряная мельница. Также его можно увидеть на многочисленных парижских открытках.