На жаль, у рейтингу опинилися одні з найулюбленіших локацій для мандрівників. Зокрема, озеро Комо, перебування біля якого вже невдовзі може стати платним.

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Де не раді туристам у 2024

Зокрема, туристів не надто хочуть бачити в Амстердамі. Упродовж останніх років столиця Нідерландів активно бореться з великою кількістю мандрівників. У межах міста навіть заборонили будувати нові готелі. Окрім того, туди заборонили заходити круїзним кораблям. Також туристам у соцмережах всіляко натякають, що їм не раді.

Також проти мандрівників активно борються місцеві жителі Канарських островів. Вони зауважують, що через постійний наплив туристів колапс з нерухомістю вже нереально врегулювати. Люди почали ночувати в автівках та навіть печерах.

Не надто радіють туристам й поблизу озера Комо. Зауважують, що через велику кількість мандрівників локація втратила усю свою чарівність.



Туристів не раді бачити у відомих локаціях / Unsplash

Суттєво постраждали від туристів й Афіни. Велика кількість відвідувачів почала руйнувати Акрополь. Зокрема, місцева влада вирішила організовувати туди елітарні тури, які дозволять оглянути локацію без натовпів туристів та не завдадуть шкоди локації.

Вкотре підвищили туристичний податок й у Барселоні. Іспанська перлина також страждає від надмірного туризму. Наголошують, що через велику кількість туристів довелося видалити з карт відомий маршрут.