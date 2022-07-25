Встигніть відвідати: у Варшаві триває найбільша в Європі виставка LEGO

25 липня 2022 , 12:02
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Джерело:

wystawaklockow

У Польщі триває найбільша в Європі виставка моделей із LEGO, яка буде працювати ще кілька днів. Тому любителям конструкторів, які зараз перебувають у Варшаві або неподалік польської столиці, варто поспішити.

Відвідати масштабну виставку споруд з деталей LEGO можна у торговому центрі Galeria Mokotów, що розташована за адресою Wołoska 12 у Варшаві. Понад сто виставкових експонатів організатори розмістили на двох поверхах.

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Найбільша в Європі виставка LEGO у цифрах

  • Усі представлені моделі зібрані із 7 мільйонів деталей LEGO.
  • Виставка займає 2,1 тисячі метрів квадратних.
  • Довжина найдовшої реконструкції Китайської стіни становить 55 метрів.
  • На виставці представлена Пізанська вежа висотою 2,5 метра.

Графік роботи та вартість входу

  • Розклад роботи: з понеділка по суботу – з 10:00 до 22:00. Неділя – з 10:00 до 20:00 (до 27 липня).
  • Ціна квитка: 32 злотих для входу на основну виставку та 48 злотих – на дві виставки.


Виставка LEGO у Варшаві / Фото the-warsaw

Автор: Назарій Сорока