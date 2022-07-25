Посетить масштабную выставку сооружений из деталей LEGO можно в торговом центре Galeria Mokotów, расположенном по адресу Wołoska 12 в Варшаве. Более ста выставочных экспонатов организаторы разместили на двух этажах.

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Самая большая в Европе выставка LEGO в цифрах

  • Все представленные модели собраны из 7 миллионов деталей LEGO.
  • Выставка занимает 2,1 тысячи квадратных метров.
  • Длина самой длинной реконструкции Китайской стены составляет 55 метров.
  • На выставке представлена ​​Пизанская башня высотой 2,5 метра.

График работы и стоимость входа

  • Расписание работы: с понедельника по субботу – с 10:00 до 22:00. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 (до 27 июля).
  • Цена билета: 32 злотых для входа на основную выставку и 48 злотых – на две выставки.


Выставка LEGO в Варшаве / Фото the-warsaw