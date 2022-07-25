Відвідати масштабну виставку споруд з деталей LEGO можна у торговому центрі Galeria Mokotów, що розташована за адресою Wołoska 12 у Варшаві. Понад сто виставкових експонатів організатори розмістили на двох поверхах.
Актуально Сплата кауції, укладання договору та ціни: найголовніше, що слід знати про оренду житла в Польщі
Найбільша в Європі виставка LEGO у цифрах
- Усі представлені моделі зібрані із 7 мільйонів деталей LEGO.
- Виставка займає 2,1 тисячі метрів квадратних.
- Довжина найдовшої реконструкції Китайської стіни становить 55 метрів.
- На виставці представлена Пізанська вежа висотою 2,5 метра.
Графік роботи та вартість входу
- Розклад роботи: з понеділка по суботу – з 10:00 до 22:00. Неділя – з 10:00 до 20:00 (до 27 липня).
- Ціна квитка: 32 злотих для входу на основну виставку та 48 злотих – на дві виставки.
Виставка LEGO у Варшаві / Фото the-warsaw