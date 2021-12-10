Вище ніж в Україні: в яких країнах ЄС найбільший рівень безробіття
Джерело:In Poland
Безробіття у країнах Європейського союзу також не є рідкістю. І хоча загалом цей показник є доволі низьким, в окремих країнах ситуація викликає занепокоєння.
Так, до прикладу, у в Іспанії та Греції рівень безробіття складає аж 14,5% та 12,9% відповідно. А це – дещо більше ніж в Україні.
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Рівень безробіття в ЄС
Загалом же у всьому Європейському Союзі рівень безробіття у жовтні становив 6,7%. Найвищий рівень безробіття спостерігається на постійному півдні Європи – Іспанії, Греції та Італії. Там цей показник коливається від 9,4 до майже 15%. Тоді як в Україні, за даними Мінфіну, рівень безробіття у другому кварталі склав 10,3%.
Рівень безробіття в Україні / Дані Мінфіну
За свіжими даними, які наводить видання In Poland, понад 30% молодих іспанців у віці до 25 років не мають роботи, а 16% – покинули школу до її закінчення.
Що таке рівень безробіттяЦе кількісний показник, який визначається як відношення кількості безробітних до загальної чисельності економічно активного працездатного населення країни (регіону, соціальної групи), та вимірюється у відсотках.
Яка ситуація в інших країнах ЄС
За межами південної Європи з відносно високим рівнем безробітних громадян можна виділити шведів (8,7%) та фінів (7,5%).
Які справи на польському ринку праці
Польща отримала непоганий результат, посівши четверте місце у рейтингу. Нижчий показник безробіття, ніж у Польщі (3,4%), зафіксували у:
- Чехії (2,6%),
- Нідерландах (2,9%),
- Німеччині (3,3%).
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