Так, например, в Испании и Греции уровень безработицы составляет аж 14,5% и 12,9% соответственно. А это несколько больше, чем в Украине.

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Уровень безработицы в ЕС

В целом же во всем Европейском Союзе уровень безработицы в октябре составил 6,7%. Высокий уровень безработицы наблюдается на постоянном юге Европы – Испании, Греции и Италии. Там этот показатель колеблется от 9,4 до 15%. В то время как в Украине, по данным Минфина, уровень безработицы во втором квартале составил 10,3%.

Уровень безработицы в Украине / Данные Минфина

По свежим данным, которые приводит издание In Poland, более 30% молодых испанцев в возрасте до 25 лет не имеют работы, а 16% – покинули школу до ее окончания.

Что такое уровень безработицы Это количественный показатель, который определяется как отношение количества безработных к общей численности экономически активного трудоспособного населения страны (региона, социальной группы) и измеряется в процентах.

Какая ситуация в других странах ЕС

За пределами южной Европы с относительно высоким уровнем безработных граждан можно выделить шведов (8,7%) и финнов (7,5%).

Как обстоят дела на польском рынке труда

Польша получила неплохой результат, заняв четвёртое место в рейтинге. Ниже показатель безработицы, чем в Польше (3,4%), зафиксировали в:

Чехии (2,6%),

Нидерландах (2,9%),

Германии (3,3%).

Обратите внимание! По сравнению с данными за октябрь 2021 почти во всех государствах-членах ЕС зафиксировали снижение безработицы.

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