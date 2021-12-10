Так, до прикладу, у в Іспанії та Греції рівень безробіття складає аж 14,5% та 12,9% відповідно. А це – дещо більше ніж в Україні.

Важливо Отримання карти побиту в Польщі: яких помилок слід уникати, щоб пришвидшити процес

Рівень безробіття в ЄС

Загалом же у всьому Європейському Союзі рівень безробіття у жовтні становив 6,7%. Найвищий рівень безробіття спостерігається на постійному півдні Європи – Іспанії, Греції та Італії. Там цей показник коливається від 9,4 до майже 15%. Тоді як в Україні, за даними Мінфіну, рівень безробіття у другому кварталі склав 10,3%.



Рівень безробіття в Україні / Дані Мінфіну

За свіжими даними, які наводить видання In Poland, понад 30% молодих іспанців у віці до 25 років не мають роботи, а 16% – покинули школу до її закінчення.

Що таке рівень безробіття Це кількісний показник, який визначається як відношення кількості безробітних до загальної чисельності економічно активного працездатного населення країни (регіону, соціальної групи), та вимірюється у відсотках.

Яка ситуація в інших країнах ЄС

За межами південної Європи з відносно високим рівнем безробітних громадян можна виділити шведів (8,7%) та фінів (7,5%).

Які справи на польському ринку праці

Польща отримала непоганий результат, посівши четверте місце у рейтингу. Нижчий показник безробіття, ніж у Польщі (3,4%), зафіксували у:

Чехії (2,6%),

Нідерландах (2,9%),

Німеччині (3,3%).

Зверніть увагу! У порівнянні з даними за жовтень 2021 року майже у всіх державах-членах ЄС зафіксували зниження безробіття.