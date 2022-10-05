Virgin Atlantic дозволила чоловікам-членам екіпажів носити спідниці та підбори

До слова, змін зазнала і система онлайн-бронювання Virgin Atlantic. Відтепер клієнти можуть обирати гендерно-нейтральні звернення.

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Згідно з попередніми правилами "гендерної уніформи", чоловіки повинні були носити бордові костюми зі штанами, а жінки – класичні червоні спідниці та піджаки. У 2019 році авіакомпанія скасувала суворі правила макіяжу, тоді і жінкам-членам екіпажу також дозволили вдягати штани.



Попередня уніформа для екіпажів літаків Virgin Atlantic / Фото thesun.co.uk

Ще авіакомпанія мільярдера Річарда Бренсона надала можливість персоналу та пасажирам авіарейсів обирати значки із займенниками тієї статі, згідно з якою вони б хотіли, щоб до них зверталися.

Крім того, у травні 2022 року Virgin Atlantic стала першою великою глобальною авіакомпанією, яка дозволила персоналу демонструвати татуювання.