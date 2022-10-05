К слову, изменений претерпела и система онлайн-бронирования Virgin Atlantic. Теперь клиенты могут выбирать гендерно-нейтральные обращения.

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Согласно предварительным правилам "гендерной униформы", мужчины должны были носить бордовые брючные костюмы, а женщины – классические красные юбки и пиджаки. В 2019 году авиакомпания отменила строгие правила макияжа, тогда и женщинам-членам экипажа также разрешили надевать штаны.

Предыдущая униформа для экипажей самолетов Virgin Atlantic / Фото thesun.co.uk

Еще авиакомпания миллиардера Ричарда Брэнсона предоставила возможность персоналу и пассажирам авиарейсов выбирать значки с местоимениями того пола, согласно которому они хотели бы, чтобы к ним обращались.

Кроме того, в мае 2022 года Virgin Atlantic стала первой крупной глобальной авиакомпанией, позволившей персоналу демонстрировать татуировки.

Может заинтересовать: аэропорт Амстердама "Схипгол" призвал авиакомпании отменять рейсы. Все из-за многочасовых очередей и нехватки персонала. В то же время аэропорт заявил, что готов платить по 350 евро за каждый аннулированный билет. Такие мероприятия будут стоить "Схипголу" от миллиона евро в день и будут продолжаться до тех пор, пока очереди не уменьшаться.