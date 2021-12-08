Портрет потенційної жертви описали представники ГО "Центр "Жіночі перспективи" під час пресконференції у Львові. До уваги брали соціологічні опитування, зокрема дослідження агентства Info Sapiens на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ).

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Хто ризикує потрапити у трудове рабство

Жертвою торгівлі людьми, як показують дослідження, найчастіше стають не беззахисні жінки, люди з інклюзією чи діти, а трудові мігранти. Усе через те, що в пошуках швидких заробітків люди погоджуються на нелегальну працю і довіряють роботодавцям на словах.

Цікаво, що найбільше наражаються себе на небезпеку потрапити у трудове рабство саме чоловіки у віці від 20 до 49 років. За опитуванням Info Sapiens, таких є 62%. При чому 54% з них вже мають досвід роботи за кордоном або в інших країнах працюють їхні родичі.

За словами Олени Кальбус, координаторки проєктів протидії торгівлі людьми ГО "Центр "Жіночі перспективи", понад 24% людей, які шукають роботу закордоном, пристають бодай на одну пропозицію без офіційного працевлаштування.

Нелегальна робота – це завжди ризик опинитися на чужині у біді: без документів, без оплати за роботу, в нестерпних побутових умовах, фактично стати трудовим рабом. Олена Кальбус Координаторка проєктів протидії торгівлі людьми ГО "Центр "Жіночі перспективи"

Якщо брати до уваги західні регіони України, то 33% вихідців з цих країв воліють ризикувати, обираючи неофіційну роботу кордоном. Приблизно половина цих людей мають робітничу професію. Також 37% з них проживають у сільській місцевості та виховують неповнолітніх дітей.

Люди обирають нелегальну працю через фінансову вигоду та зручність. Однак, експерти наполягають на тому, що такі ризики не є виправданими та закликають дбати про свою соціальну безпеку.

Прогнози

На жаль, найближчим часом покращення ситуації не слід очікувати. Кількість трудових мігрантів в України за останні два роки зросла з 30% до 42%. Разом з тим зросла і кількість випадків шахрайства.

Через пандемію COVID-19 приблизно 2 мільйони українців залишилися без роботи. Понад 7 мільйонів українців зазначили, що витратили великі кошти на лікування. Ще 7 мільйонів заявили, що від початку пандемії втратили свої доходи. Такі обставини спонукають українців шукати кращого життя за кордоном. Це означає, що питання трудової міграції все ще буде гострим у суспільстві.

Дізнавайтеся, як не потрапити до шахраїв в пошуку роботи за кордоном: дивіться відео