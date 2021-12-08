Портрет потенциальной жертвы описали представители ОО "Центр "Женские перспективы" во время пресс-конференции во Львове. Учитывали социологические опросы, в частности исследования агентства Info Sapiens по заказу представительства Международной организации по миграции (МОМ).

Интересно Получение карты побыта в Польше: каких ошибок следует избегать, чтобы ускорить процесс

Кто рискует попасть в трудовое рабство

Жертвой торговли людьми, как показывают исследования, чаще всего становятся не беззащитные женщины, люди с инклюзией или дети, а трудовые мигранты. Все потому, что в поисках быстрых заработков люди соглашаются на нелегальный труд и доверяют работодателям на словах.

Интересно, что больше всего подвергаются опасности попасть в трудовое рабство именно мужчины в возрасте от 20 до 49 лет . По опросу Info Sapiens , таких есть 62% . Причем у 54% из них уже есть опыт работы за границей или в других странах работают их родственники.

По словам Елены Кальбус , координатора проектов противодействия торговле людьми ОО "Центр "Женские перспективы" , более 24% людей, ищущих работу за границей, принимают хотя бы одно предложение без официального трудоустройства.

Нелегальная работа – всегда риск оказаться на чужбине в беде: без документов, без оплаты за работу, в невыносимых бытовых условиях, фактически стать трудовым рабом. Елена Кальбус Координатор проектов противодействия торговле людьми ОО "Центр "Женские перспективы"

Если принимать во внимание западные регионы Украины, то 33% выходцев из этих краев предпочитают рисковать, выбирая неофициальную работу за границей. Приблизительно половина этих людей имеют рабочую профессию. Также 37% проживают в сельской местности и воспитывают несовершеннолетних детей.

Люди выбирают нелегальную работу из- за финансовой выгоды и удобства . Однако эксперты настаивают на том, что такие риски не оправданы и призывают заботиться о своей социальной безопасности.

Прогнозы

К сожалению, в ближайшее время улучшения ситуации не следует ожидать. Число трудовых мигрантов в Украине за последние два года выросло с 30% до 42%. Вместе с тем возросло и количество случаев мошенничества.

Из-за пандемии COVID-19 примерно 2 миллиона украинцев остались без работы. Больше 7 миллионов украинцев отметили, что потратили большие средства на лечение. Еще 7 миллионов заявили, что с самого начала пандемии потеряли свои доходы. Такие обстоятельства побуждают украинцев искать лучшую жизнь за границей. Это означает, что вопрос трудовой миграции по-прежнему будет острым в обществе.