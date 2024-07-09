З липня цього року Центри зайнятості хочуть отримати право пропонувати роботу у радіусі 50 кілометрів від того місця, де мешкає біженець чи біженка. Мовиться про приблизно 3 години на дорогу, якщо робочий день триватиме понад 6 годин.

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Тим часом якщо робочий день триває менш як 6 годин, на добирання вважають справедливим витрачати близько 2,5 години.

Що ще хочуть змінити

Окрім того, серед змін, які готують – скасувати податки, а також збори з оплати понаднормових годин роботи. Наголошують, що від оподаткування звільнятимуть тих працівників, які при неповній зайнятості висловлять бажання збільшити робочий час.

Загалом всі деталі майбутніх заходів уточнюватимуть у Бундестазі. Це станеться, коли обговорюватимуть бюджет країни.

Варто зауважити, що упродовж 2023 року допомогу малозабезпеченим та безробітним для підтримання гідного рівня життя отримали 5,5 людей. Зокрема, понад 700 тисяч українців, які перебувають на території Німеччини у статусі тимчасового захисту. Тепер ситуація для них може змінитися у гірший бік.