С июля этого года Центры занятости хотят получить право предлагать работу в радиусе 50 километров от того места, где живет беженец или беженка. Говорится о примерно 3 часах на дорогу, если рабочий день продлится более 6 часов.

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Между тем если рабочий день длится менее 6 часов, на добирание считают справедливым тратить около 2,5 часов.

Что еще хотят изменить

Кроме того, среди изменений, которые готовят – отменить налоги, а также сборы по оплате сверхурочных часов работы. Отмечают, что от налогообложения будут освобождать тех работников, которые при неполной занятости выразят желание увеличить рабочее время.

В общем все детали будущих мероприятий будут уточнять в Бундестаге. Это произойдет, когда будут обсуждать бюджет страны.

Стоит заметить, что в течение 2023 года помощь малообеспеченным и безработным для поддержания достойного уровня жизни получили 5,5 человек. В частности, более 700 тысяч украинцев, которые находятся на территории Германии в статусе временной защиты. Теперь ситуация для них может измениться в худшую сторону.