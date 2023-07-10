Дізнайтеся, про які суми мовиться та що необхідно для отримання виплат на дитину. Як подати заявку – нижче у матеріалі!

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Польща щомісячно виплачує по 500 злотих на дитину, яка вимушено виїхала з батьками з України. Зауважимо, що з 1 січня 2024 року, суму буде збільшено до 800 злотих на дитину.

У Польщі стартувала нова допомога для українських сімей

З 1 липня на польському порталі міністерства сім'ї та соціальної політики Emp@tia стартувала подача заявок на виплати до початку навчального року, українці можуть отримати ще 300 злотих.

Оформити документи на виплати поки що можна тільки у режимі онлайн. Паперові заяви прийматимуться починаючи з 1 серпня.

Які ще виплати на дітей можна отримати?

Біженці з України можуть отримати кілька видів виплат на дітей у Польщі. Серед доступних програм є, як регулярна допомога, так і одноразові виплати. Зокрема:

"Сім'я 500+"

​Щомісячні виплати, розраховані на кожну неповнолітню дитину у сім'ї.

"Dobry Start" 300+

​Одноразова виплата у розмірі 300 злотих для купівлі шкільних речей до початку навчального року.

Допомога, розрахована на підтримку малозабезпечених сімей українців

​Отримати можна 95, 124 або 135 злотих, в залежності від віку дитини. Виплати доступні тільки для тих сімей, у яких середньомісячний дохід на 1 людину не перевищує 674 злотих. Тобто виплата здійснюється тільки у певних випадках, а сума може варіюватися. Для оформлення необхідно звертатися до міністерства сім'ї та соціальної політики у Польщі.

Виплата на дітей, які потребують особливого догляду

620 злотих пропонує ця програма. Батьки, які не працюють через необхідність догляду за дитиною-інвалідом, можуть отримати дану допомогу тільки у тому випадку, якщо середньомісячний дохід сім'ї на 1 людину не перевищує 764 злотих.

На які виплати можуть розраховувати українські сім'ї в Польщі / Фото UnSplash

Які виплати працівникам у Польщі зросли з 1 липня 2023?

З 1 липня 2023 року мінімальна заробітна плата в Польщі зросла. Очевидно, що це впливає й на інші виплати. Зокрема, на компенсацію за дискримінацію чи мобінг на робочому місці, на розмір вихідної допомоги тощо.