Наступна зупинка – Перемога України: у Вільнюсі курсуватимуть синьо-жовті тролейбуси
Джерело:фейсбук Петра Бешти
Литва з перших днів повномасштабної російсько-української війни висловлювала підтримку нашому народові. І в країні вчергове показали свою солідарність з українцями.
Так, в рамках нової ініціативи литовською столицею курсуватимуть тролейбуси з лівреєю у кольорах прапора України. Про це повідомив посол України у Литві Петро Бешта.
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Вулицями Вільнюса їздитимуть синьо-жовті тролейбуси
Йдеться про започаткування проєкту на підтримку ініціативи українського президента Володимира Зеленського United24. Тож в рамках цього проєкту вулицями столиці Литви курсуватимуть синьо-жовті тролейбуси, які представлятимуть фандрейзингову платформу жителям та гостям Вільнюса.
Що таке United24
Це прозора платформа, яка дозволяє ефективно збирати кошти на підтримку України. Усі зібрані кошти використовуються для забезпечення найголовніших потреб за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України.
Запуск цієї ініціативи у Вільнюсі є черговим унікальним символом підтримки Литвою України, а Вільнюс – став першою європейською столицею, де було реалізовано подібний проєкт.
Дякую литовському народу що об’єднались у бажанні допомогти Україні! Дякую, що кожен з вас для нашої держави став United24, адже цю солідарність та допомогу ми відчуваємо щоденно і щогодинно,
– додав Петро Бешта.
Тролейбуси в кольорах прапора України у Вільнюсі / Фото фейсбук