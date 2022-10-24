Так, в рамках нової ініціативи литовською столицею курсуватимуть тролейбуси з лівреєю у кольорах прапора України. Про це повідомив посол України у Литві Петро Бешта.

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Вулицями Вільнюса їздитимуть синьо-жовті тролейбуси

Йдеться про започаткування проєкту на підтримку ініціативи українського президента Володимира Зеленського United24. Тож в рамках цього проєкту вулицями столиці Литви курсуватимуть синьо-жовті тролейбуси, які представлятимуть фандрейзингову платформу жителям та гостям Вільнюса.

Петро Бешта оголосив про нову ініціативу в Вільнюсі / Фото фейсбук

Що таке United24

Це прозора платформа, яка дозволяє ефективно збирати кошти на підтримку України. Усі зібрані кошти використовуються для забезпечення найголовніших потреб за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України.

Запуск цієї ініціативи у Вільнюсі є черговим унікальним символом підтримки Литвою України, а Вільнюс – став першою європейською столицею, де було реалізовано подібний проєкт.

Дякую литовському народу що об’єднались у бажанні допомогти Україні! Дякую, що кожен з вас для нашої держави став United24, адже цю солідарність та допомогу ми відчуваємо щоденно і щогодинно,

– додав Петро Бешта.



Тролейбуси в кольорах прапора України у Вільнюсі / Фото фейсбук