Вільнюс – зелена столиця Європи 2025 року

Конкурс проводять із 2008 року. Ця ідея, яка має на меті заохотити міста бути якомога дружнішими до природи та створити більш здорове середовище для самих громадян, виникла в меморандумі про взаєморозуміння, підписаному п'ятнадцятьма європейськими містами.

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Подаватися на конкурс можуть будь-які міста. Зазвичай із претендентів обирають десять найкращих.

Оцінюють їх за семи критеріями:

якість повітря, якість води, рівень шуму, управління відходами, розвиток циркулярної економіки, сприяння біорізноманіттю, адаптація до зміни клімату.

Пізніше Єврокомісія обирає три фіналісти. Цього року ними виявились литовський Вільнюс, португальський Гімарайнш та австрійський Грац. Найвидатнішому місту дістається титул "зеленої столиці" і 600 000 євро на проведення івентів та реалізацію проєктів.

Ця престижна нагорода – важлива оцінка для нашого міста та підтвердження того, що ми йдемо у правильному напрямку. Ми прагнемо до 2030-го зробити Вільнюс повністю кліматично нейтральним містом,

– каже мер литовської столиці Валдас Бенкунскас.

Він додав, що з кожним роком місто приділяє дедалі більше уваги підтримці біорізноманіття, пом'якшенню впливу клімату, більш стійкій мобільності та ефективному управлінню міським життям. На думку мера столиці, енергонезалежності міста необхідно приділити першочергового значення.

Вільнюс був названий Зеленою столицею Європи 2025 / Фото UnSplash

Хто має титул зараз?

Стокгольм першим за останнє десятиліття здобув титул Зеленої столиці Європи. Цього року Зелену столицю Європи представляє Таллінн, а у 2024-му – це буде Валенсія.

Зауважимо, Зелені столиці стають частиною мережі Зелених столиць, що складається з 36 міст, і продовжують співпрацю над амбітними ідеями міського розвитку.

При цьому італійський Тревізо та іспанський Віладекан стали маленькою Зеленою столицею Європи. Міста з чисельністю населення 20 000 і більше можуть претендувати на звання малої європейської столиці або міста зеленого листя до 100 тисяч населення.

Зверніть увагу: столицю Чехії визнали найкращим містом Європи для подорожей наодинці. Відзначили її високий рівень безпеки та особливу атмосферу.