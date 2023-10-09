Вильнюс – зеленая столица Европы 2025 года

Конкурс проводится с 2008 года. Эта идея, призванная поощрить города быть как можно более дружественными к природе и создать более здоровую среду для самих граждан, возникла в меморандуме о взаимопонимании, подписанном пятнадцатью европейскими городами.

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Подаваться на конкурс могут любые города. Обычно из претендентов выбирают десять лучших.

Оценивают их по семи критериям:

качество воздуха, качество воды, уровень шума, управление отходами, развитие циркулярной экономики, содействие биоразнообразию, адаптация к изменению климата.

Позже Еврокомиссия выбирает три финалиста. В этом году ими оказались литовский Вильнюс, португальский Гимарайнш и австрийский Грац. Выдающемуся городу достается титул "зеленой столицы" и 600 000 евро на проведение ивентов и реализацию проектов.

Эта престижная награда – важная оценка для нашего города и подтверждение того, что мы идем в правильном направлении. Мы стремимся к 2030-му сделать Вильнюс полностью климатически нейтральным городом,

– говорит мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.

Он добавил, что с каждым годом город уделяет все большее внимание поддержке биоразнообразия, смягчению влияния климата, более устойчивой мобильности и эффективному управлению городской жизнью. По мнению мэра столицы, энергонезависимости города необходимо уделить первостепенное значение.

Вильнюс был назван Зеленой столицей Европы 2025 года / Фото UnSplash

Кто имеет титул сейчас?

Стокгольм первым за последнее десятилетие получил титул Зеленой столицы Европы. В этом году Зеленую столицу Европы представляет Таллин, а в 2024-м – это будет Валенсия.

Заметим, что Зеленые столицы становятся частью сети Зеленых столиц, состоящей из 36 городов, и продолжают сотрудничество над амбициозными идеями городского развития.

При этом итальянский Тревизо и испанский Виладекан стали маленькой Зеленой столицей Европы. Города с численностью населения 20 000 и более могут претендовать на звание малой европейской столицы или города зеленых листьев до 100 тысяч населения.

Обратите внимание: столицу Чехии признали лучшим городом Европы для путешествий наедине. Отметили высокий уровень безопасности и особую атмосферу.