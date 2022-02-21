Викрадав гроші з чужих рахунків: у Польщі затримали українця

На польсько-українському кордоні поліція затримала 36-річного громадянина України. Чоловіка звинувачують в інтернет-шахрайстві.

Підозрюваного в інтернет-афері українця затримали на прикордонному переході в Будомежі. Як з'ясувалося, його вже давно розшукувала районна прокуратура міста Зволень.

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Що відомо про затримання українця в Польщі

Як повідомляє місцева прикордонна служба, громадянин України порушив закон ще у 2019 році. Він у шахрайський спосіб заволодів даними для доступу до банківського рахунку жительки міста Зволень Мазовецького воєводства та зняв з нього понад 20 тисяч злотих (більше як 142 тисячі гривень).

З того часу громадянину України вдавалося переховуватися від правоохоронців. Однак, днями його затримали та висунули звинувачення. Це сталося тоді, коли українець намагався повернутися на батьківщину. Факт того, що чоловіка розшукує прокуратура, з'ясували під час перевірки на кордоні.

Суд застосував до підозрюваного в інтернет-шахрайстві запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на три місяці. Тепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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