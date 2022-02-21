Подозреваемый в интернет-афере украинец был задержан на пограничном переходе в Будомеже. Как выяснилось, его уже давно разыскивала районная прокуратура города Зволень.

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Что известно о задержании украинца в Польше

Как сообщает местная пограничная служба, гражданин Украины нарушил закон еще в 2019 году. Он мошенническим образом завладел данными для доступа к банковскому счету жительницы города Зволень Мазовецкого воеводства и снял с него более 20 тысяч злотых (более 142 тысяч гривен).

С этого времени гражданину Украины удавалось скрываться от правоохранителей. Однако на днях его задержали и предъявили обвинения. Это произошло, когда украинец пытался вернуться на родину. Факт того, что мужчину разыскивает прокуратура, выяснили во время проверки на границе .

Суд применил к подозреваемому в интернет-мошенничестве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца. Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы .

К слову , с начала 2022 года пограничники из Подкарпатской области задержали 32 человека, находящихся в розыске польских и иностранных служб.